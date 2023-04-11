استنفار لاستدراك 3 أسابيع

استنفرت وزارة التربية مديرياتها عبر الوطن، للشروع في مخطط استعجالي لاستدراك التأخر المسجل في البرنامج السنوي، بعد أن كشفت تقارير لجان التفتيش الوطنية والولائية، التي جابت المؤسسات التربوية، بأن المعدل الوطني لهذا التأخر يقارب الشهر، في وقت تقرّر رسميا إيقاف دروس الفصل الثالث في 15 ماي الجاري، وهو تحد كبير تواجهه الوصاية التي أمرت مديريها الولائيين بعقد اجتماعات ماراطونية مع المقاطعات التفتيشية، للشروع في إعداد مواضيع امتحان تقييم مكتسبات الابتدائي، غير الموحدة، تحسبا لانطلاقه يوم 30 أفريل المقبل.

توجد مديريات التربية في حالة استنفار، بعد تعليمات تلقتها من الوصاية لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستدراك التأخر المسجل في البرنامج السنوي، حيث كلّفت مصالح الوزير بلعابد، مؤخرا، لجان تفتيشية محلية ووطنية بالوقوف على حجم هذا التأخر.

تعددت الأسباب والواقع واحد

وحسب مصدر مسؤول، فإن نسبة التأخر في الدروس تتراوح بين 3 أسابيع و4 أسابيع على المستوى الوطني، بعد أن أرجعت هذا الخلل إلى عدة عوامل، على رأسها كثافة البرنامج، على خلفية العودة إلى النظام العادي ونقص الحجم الساعي في بعض المواد بالمقابل، إضافة إلى تأخر التحاق الأساتذة بداية الدخول المدرسي والعطل المرضية القصيرة التي لا يمكن تعويضها واستخلاف أصحابها، وكذا الانقطاعات العديدة والمتكررة التي تسبّب فيها سوء الأحوال الجوية.

ولم يخف ذات المصدر، تخوف الوزارة من اختلالات عديدة على المستوى البيداغوجي، بشكل خاص، فبالإضافة إلى معضلة التأخر في الدروس، تواجه مصالح الوزير بلعابد، نزيفا كبيرا في أقسام الثالثة الثانوي، فجل مترشحي البكالوريا "في خبر كان"، مقاعد دراسة خاوية على عروشها وأساتذة رفقة تلميذين أو ثلاثة فقط داخل حجرة التدريس، ليتحول مشكل هجرة التلاميذ لمقاعد الدراسة نحو الدروس الخصوصية إلى عادة تتكرر كل موسم بسبب غياب إجراءات ردعية من قبل الوصاية لفرض الانضباط والصرامة، وهو الأمر الذي علّق عليه الأمين الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، الزوبير روينة، حيث شدد على أن الوقت حان لتحيين التشريع المدرسي للقضاء على الظاهرة المسجّلة خاصة في الفصل الثالث كونها تطعن، حسبه، وبحدة في مصداقية المدرسة العمومية التي تنفق عليها الدولة أموالا باهضة لضمان تمدرس التلاميذ في أحسن الظروف، مقترحا الاعتماد على البطاقة التركيبية في إطار التقويم المستمر للتلميذ طيلة الموسم الدراسي في معدل البكالوريا.

في نفس الإطار، يبدو أن وزارة التربية تواجه "سوء" اختيارها لبديل امتحان "السانكيام"، سيتحمّله تلاميذ السنة الخامسة الذين فرض عليهم اختبار الفصل الثالث على حدا، بكل ما يسبّبه لهم من ضغط وتخوف، ما دامت نتائجه تحتسب في معدل الانتقال إلى المتوسط، إضافة إلى امتحان تقييم المكتسبات المقرر بين 30 أفريل إلى غاية 25 ماي المقبل.

وسيشمل الامتحان كل المواد التعليمية المقررة في السنة الخامسة، باستثناء مواد التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية والرياضية، وفق تقييمات كتابية، في ثماني مواد، هي اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والرياضيات بمدة ساعة ونصف لكل واحدة، إضافة إلى التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا وأيضا التربية العلمية والتكنولوجيا والتربية المدنية، بـ45 دقيقة لكل واحدة.

كل هذه المهام سيتم إنجازها خلال الثلاثة أسابيع المتبقية من العام الدراسي، بإضافة عشرة أيام خاصة بامتحان تقييم المكتسبات. وخلال هذه المدة، سيشرع الأساتذة في تدريب التلاميذ عليه في كل المواد بشكل مستمر دون أن يتم إبلاغهم بذلك حفاظا على الهدف من هذا الامتحان وتقييم مهاراتهم في كل مادة على حدا دون اللجوء إلى تنقيطهم.

وسيتم إجراء هذا الامتحان في إطار غير رسمي، بمعنى إخضاع التلاميذ إلى فروض لاكتشاف مهارات كل واحد بهدف تشخيصها حسب تعليمات الوزارة التي لا يهم في هذا الإطار امتحان جميع تلاميذ القسم الواحد في نفس المادة أو في نفس اليوم، ما دام أنه لن يتم إبلاغهم أو تحضيرهم مسبقا، وهو ما يجسّد الغاية من امتحان تقييم المكتسبات الذي سينتهي بدفتر تقييم يقدّم إلى الأولياء.