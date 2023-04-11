مولودية وهران: عدة أسماء مقترحة لتدعيم المكتب المسير

يرتقب أن تتدعم إدارة مولودية وهران بوجوه كروية معروفة من أسرة النادي لمساعدة المكتب المسير المؤقت في مهامه قبل نقل ملكيته إلى شركة ''هيبروك'' للنقل البحري للمحروقات، حسبما علم اليوم الثلاثاء من هذا الفريق الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وأكد نفس المصدر أن عدة أسماء معروفة في محيط ''الحمراوة'' على غرار سي الطاهر شريف الوزاني وعبد الله مشري وسفيان بليمام (إبن الرئيس الأسبق للمولودية المرحوم قاسم بليمام) يتواجدون ضمن مفكرة السلطات المحلية التي ترعى النادي الوهراني خلال الفترة الانتقالية التي بدأت بعد تنازل المساهمين عن حصصهم في الشركة الرياضية لأبناء الباهية في إطار التحضير لقدوم ''هيبروك''.

وجاء التفكير في تدعيم المكتب المسير، الذي يرأسه مؤقتا رئيس النادي الهاوي بالنيابة، بشير سبع، بعد تراجع نتائج المولودية منذ انطلاق مرحلة العودة بشكل أضحى يهدد مستقبلها في ساحة النخبة، كما أشير إليه.

وتحصل أشبال بلعطوي على فوز واحد فقط منذ انطلاق الشطر الثاني من البطولة مقابل تعادلين وخسارتين مما كلفهم التراجع إلى المرتبة الـ12 بـ27 نقطة، وبمباراتين متأخرتين.

ورغم أن فرص المولودية لا تزال كبيرة لتجنب النزول إلى الرابطة الثانية إلا أن عجزهم عن تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بعد تعادلهم في نهاية الأسبوع الفارط على ميدانهم أمام اتحاد خنشلة (1-1) بدأ يثير قلق الأنصار، سيما في ظل الفراغ الإداري الذي يعاني منه النادي، مما استدعى التفكير في تدعيم المكتب المسير والاستفادة من خبرة قدماء المولودية لتجنيبها أية مفاجأة غير سارة في نهاية الموسم.

ولعلى ما يزيد من هذه المخاوف، مواصلة أصحاب القميص ''الأبيض والأحمر'' إهدار نقاط ثمينة بملعب ''أحمد زبانة''، حيث بلغت النقاط الضائعة بين أسوار هذا الملعب ثماني نقاط كاملة، مما يستدعي تصحيح المسار في قادم الجولات.