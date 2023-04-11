بلعريبي يسدي تعليمات حول سكنات "حوش الريح"

قام صبيحة، اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي رفقة أحمد معبد والي ولاية البليدة بزيارة ميدانية لموقع 6500 مسكن بيع بالإيجار "عدل" حوش الريح.

وحسب بيان المديرية العامة لوكالة "عدل "، فقد عاين الوزير أشغال التهيئة الخارجية وأمر بفتح مسالك إضافية لتسيير السير في المشروع، كما عاين أشغال إنجاز جدران الإسناد التي راوحت نسبة إنجازها 25% وكان له حديث مع المؤسسات القائمة على إنجازها حيث أمرهم بالعمل بشكل منسجم حتى يتم الإنتهاء من الأشغال في وقت واحد، مع إلزامية العمل بنظام 3×8.

وحسب ذات البيان، فان الإنتهاء من أشغال جدران الإسناد سيتيح المجال لتسريع وتيرة إنجاز مختلف الأشغال الإبتدائية والثانوية.

حيث أمر الوزير بالبدء في أشغال أربعة تجهيزات عمومية نهاية شهر ماي، ونهاية شهر جوان للبدء في أشغال التجهيزات العمومية المتبقية وضرورة العمل بنظام 3×8، وتقليص مدة الإنجاز إلى 10 أشهر بالنسبة للثانوية، 8 أشهر بالنسبة للعيادة متعددة الخدمات والمتوسطة و6 أشهر بالنسبة لـ3 إبتدائيات.

كما أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بتخصيص محلات توجه إلى مركز بريد، مقر سونلغاز، فرع بلدي، مقر للموارد المائية، وكذا إتصالات الجزائر. كما أمر الوزير بتحضير عرض خاص بالنسبة لأشغال الكهرباء والغاز الشبكات نهاية هذا الأسبوع والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز.