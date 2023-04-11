ورشة سرية لتقليد زيوت سيارات تابعة لماركات عالمية

تمكنت مصالح أمن عين ولمان جنوب ولاية سطيف من اكتشاف ورشة تحترف تقليد زيوت المحركات ومختلف السوائل الأخرى،

ليتم بعد التنسيق مع النيابة، تفتيش الورشة وحجز 14355 لتر من زيوت المحركات المقلد، 1520 كلغ من مواد التشحيم المقلدة، 230 لتر من سوائل تبريد السيارات المقلدة، 1800 لتر من الماء المقطر المقلد و1800 لتر من أحماض البطاريات المقلدة، علما بأن جميع المحجوزات تحمل علامات تجارية معروفة في السوق، وكانت معلبة وجاهزة للتسويق.

الضبطية القضائية وبعد اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية، أعدت ملفا جزائيا ضد أصحاب الورشة، سيحال إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيه.