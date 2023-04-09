شباب يحرجون سانشيز.."كم دفع لك المغرب" (فيديو)

تعرض رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لموقف محرج خلال تنشيطه لتجمع انتخابي في إطار الحملة الخاصة بالانتخابات المحلية في إسبانيا.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية يلقي خطابا، أمس الإثنين، أمام مناضلي الحزب الاشتراكي في مدينة بسبكوبيا قبل أن يقاطعه مجموعة من الشباب الاسباني ويوجهون له توبيخ بسبب تغيير موقفه من قضية الصحراء الغربية.

وردد المتضامنون الإسبان مع قضية الشعب الصحراوي عدة عبارات اتجاه رئيس حكومة بلادهم، منها "بيذرو سانشيز الخائن... كم دفع لك المغرب؟"، "كم دفعوا لك لخيانة الشعب الصحراوي والانقلاب على سيادة إسبانيا؟"، "أنت خائن...خائن ومخادع، لا تنفع لأي شيء".

ولا يحظى موقف سانشيز من القضية الصحراوية الإجماع في إسبانيا حيث يتعرض مرارا لانتقادات من طرف أحزاب سياسية وجمعيات مساندة للقضية، متهمين إياه بالرضوخ للمغرب على حساب المصالح الإسبانية.