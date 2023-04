Attaf s'entretient avec son homologue portugais

Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf s'est entretenu par téléphone avec son homologue portugais João Cravinho.

Les deux ministres se sont entretenu sur les perspectives prometteuses du renforcement des relations de coopération bilatérale et du dialogue entre les deux pays.

Les deux parties ont, notamment, abordé des questions et crises d'intérêt commun et exprimé leur détermination à aller de l'avant dans la résolution des crises et conflits qui menacent la paix et la sécurité dans la région et dans le monde.