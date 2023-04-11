نصف مليون جزائري دخل تونس منذ بداية السنة

كشفت وسائل إعلام تونسية، عن عدد الجزائريين الذين زاروا تونس منذ بداية السنة الجالية.

وحسب ما نقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، عن مصادر وصفتها بـ"الرسمية"، فقد بلغ عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس من غرة جانفي حتى نهاية مارس الماضي، 563053 شخصا، عبر المعابر الحدودية البرية والجوية، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح ذات المصدر، أن الرقم المسجل هذه السنة، أكبر من الرقم الذي سُجل في نفس الفترة لسنة 2019 والتي تعتبر سنة مرجعية، بزيادة مقدرة بـ13.6 بالمئة، حيث بلغ عدد الجزائريين في تلك الفترة 495635 شخصا.