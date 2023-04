Des huiles de marques internationales contrefaites à Sétif

Les services de sécurité d'Ain Ouelmane au sud de la wilaya de Sétif ont découvert un atelier clandestin spécialisé dans la contrefaçon des huiles des moteurs et d'autres liquides.

Après la perquisition de cet atelier, les services de police ont saisi 14355 litres d'huile des moteurs de contrefaçon, 1520kg de produits de soudure contrefaits, 230 litres de produits de climatisation de voitures contrefaits, 1800 litres d'eau désilée contrefaite ainsi que 1800 litres d'acides des batteries contrefaites.

Notons que tous les produits saisis portent des marques commerciales connues sur le marché et étaient emballés et prêts à la commercialisation.