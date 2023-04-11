سيدي بلعباس: إيداع 33 شخصا الحبس

كشفت الحصيلة نصف الشهرية لمصالح شرطة سيدي بلعباس عن إيداع 33 شخصا الحبس المؤقت بالتزامن مع توقيف 228 شخصا مبحوث عنهم في قضايا مختلفة ذات طابع جزائي، فيما شملت المحجوزات 9 قناطير من اللحوم على اختلاف أنواعها ناهيك عن 1657 قرصا مهلوسا إضافة إلى 07 قناطير ونصف من الحلويات التقليدية.

وتحصي شرطة سيدي بلعباس منذ بداية الشهر الفضيل تسجيل 317 قضية متعلقة بجرائم القانون العام وهي التي تم على إثرها توقيف 219 شخصا، فيما سجلت 158 قضية تخص الحيازة على المخدرات والمؤثرات العقلية نظير عديد القضايا المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة والتي أسفرت في مجملها عن حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري كانت الجهات المختصة قد سارعت إلى إتلافها والتي يوجد من ضمنها وبالإضافة إلى المواد السالفة الذكر 740 علبة من مادة "الياووغت" و50 لتر من الزيت المستعمل، مع الإشارة إلى اتخاذ الجهات المختصة لكافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع أفراد مديرية التجارة ومديرية المصالح الفلاحية.