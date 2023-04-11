الجلفة: حملات تحسيسية في الوسط المدرسي

شرع كل من أمن ولاية الجلفة والمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة في إطلاق حملة تحسيسية للوقاية من أخطار الاستعمال السلبي للانترنت لدى الأطفال المتمدرسين بالأطوار التعليمية الثلاثة "ثانوي، متوسط وابتدائي" حيث استهلت هذه الحملة التحسيسية بثانوية طاهيري عبد الرحمان بمدينة الجلفة التي تلقى تلاميذتها شروحات وافية من قبل إطارات كلا الجهازين الأمنيين حول كيفية الاستعمال العقلاني للانترنت وسبل تفادي بعض الأخطار التي قد تترتب عن الاستعمال السلبي لها.

هذه المبادرة التي لقيت استحسان التلاميذ والطاقم التربوي الإداري لذات المؤسسة التربوية سيتم مواصلتها عبر العديد من المؤسسات التربوية المتواجدة بإقليم ولاية الجلفة.