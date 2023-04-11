تلمسان: تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات.

وضعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشتوان في تلمسان حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن.

وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها أحد الأشخاص مفادها تعرض سيارته من نوع هونداي أكسنت إلى السرقة. وهي ملك لإحدى وكالات كراء السيارات. وبعد التحقيق بالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني تم استرجاع السيارة المسروقة، وتبين أن الشكوى المقدمة وهمية ومفتعلة، وأن المبلغ هومن قام بالإتفاق مع أشخاص مشبوه فيهم، وقام ببيع المركبة بإحدى ولايات الوسط. وأسفر التحقيق عن توقيف سبعة أشخاص تم تقديمهم أمام محكمة.

ع. ب. ش