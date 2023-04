Environ 200 mille euros saisis depuis le début de l'année

Les services de sécurité algériens en coordination avec les services de lutte contre les crimes économiques appartenant aux Douanes ont traité plusieurs dossiers relatifs à la violation de la législation et règlement du crédit et du mouvement des capitaux de et vers l'étranger.

Dans ce cadre, 20 dossiers ont été traités lors du 1er trimestre de l'année en cours ayant conduit à l'arrestation de 21 coupables présumés et leur présentation devant la justice.

Les mêmes services ont notamment saisi 196470 euros, 30000 rials saoudiens ainsi que 43600 dinars tunisiens et 619.04 grammes d'or.