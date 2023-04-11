البويرة: انقطاع في التزود بالماء بعدة بلديات

تسبب تسرب هام على مستوى القناة الرئيسية بمحطة الضح رقم 04 بسد كدية اسردون، في انقطاع التزويد بمياه الشرب بعدة بلديات تقع بغرب والجنوب الغربي لمقر ولاية البويرة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال وحدة البويرة للجزائرية المياه أنه ابتداء من اليوم الثلاثاء سينقطع التزود بالمياه الصالحة للشرب في بلديات جباحية، عين بسام ،عين العلوي، خبوزية، سوق الخميس، المقراني، الروراوة، صور الغزلان وديرة.

وأضيف أن هذا الانقطاع راجع للتسرب بالقناة الرئيسية رقم 04 بسد كدبة اسردون. وكشف ذات البيان أن عودة المياه للحنفيات ستكون تدريجيا حسب برنامج التوزيع المعتاد فور انتهاء أشغال إصلاح التسرب من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى وامتلاء الخزانات.

ووضعت ذات المصالح لمزيد من المعلومات وسائل الاتصال بمركز استقبال المكالمات الهاتفية العملياتي من الثابت على الرقم الأخضر 1593.