البليدة: استرجاع 4 مركبات

خلصت التحقيقات الأمنية لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن البليدة، من استرجاع خلال شهر مارس المنصرم، 04 مركبات ونحو 20 دراجة مكيانيكية، فضلا عن هواتف نقالة، كانت محل شكوى تبليغ عن سرقتها، وحجز نحو 08 آلاف قرص مهلوس، فضلا عن التحقيق مع 07 أشخاص في قضايا خصت المنظومة المعلوماتية .

كما عالجت نحو 850 قصية إجرامية، صدر بموجبها أوامر بالحبس المؤقت في حق 170 شخصا، من أصل أكثر من 1000 مشتبه فيه، تم متابعتهم في قضايا الضرب والجرح العمدي، والتعدي على الممتلكات، والسرقات الموصوفة وغيرها، تكوين جمعيات أشرار وعصابات أحياء، وحجز أكثر من 02 كيلو من القنب الهندي، ومواد مخدرة أخرى مثل الكوكايين والهرويين وسوائل مخدرة، ذات مفعول أشد، بالإضافة إلى حجز نحو 08 آلاف مؤثر عقلي.