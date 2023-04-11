ملعب تيزي وزو: آخر الرتوشات قبل إجراء المقابلة التجريبية

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء زيارة تفقدية إلى ملعب تيزي وزو مع بداية العد العكسي لتسليم هذه المنشأة الرياضية الضخمة التي طال انتظارها.

وحسب بيان وزارة السكن، استهل الوزير الزيارة بملعب ألعاب القوى، حيث عاين أرضية الملعب التي انتهت بها الأشغال، في حين أمر بضرورة استكمال أشغال تهيئة المضمار، ليتوجه إلى المدرجات التي انتهت الأشغال بها ثم غرف تغيير الملابس أين أمر الوزير المؤسسة المكلفة بالإنجاز بالإسراع في رفع التحفظات.

أما المحطة الثانية فكانت ملعب التدريبات حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 90% أين أمر الوزير مؤسسة إنجاز الأرضية باستكمال ما تبقى من أشغال في أقرب الآجال ليوجه لهم إنذار شفويا لتدارك التأخر المسجل.

بعد ذلك عاين الوزير بلعريبي جناح إيواء اللاعبين الذي يتكون من 20 غرفة بطاقة استيعاب تقدر بـ60 سرير، مطبخ ومطعم، حيث أمر الوزير بضرورة تخصيص عدد معتبر من الغرف لذوي الاحتياجات الخاصة.

المحطة الموالية كانت الطابق التقني الذي سبق وأن عاينه في الزيارة الأخيرة بتاريخ 31 مارس 2023 حيث أمر آنذاك بتسريع الوتيرة وزيادة عدد اليد العاملة المؤهلة، ووقف الوزير على تقدم إيجابي نوعا ما وأمر مؤسسة الإنجاز بزيادة عدد العمال والوتيرة مع العمل بنظام 3×8 وهذا لاستكمال المشروع في الآجال المحددة.

ختاما، عقد الوزير اجتماعا ضم مديرة متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية، الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بالمديرية العامة للتجهيزات العمومية، مدير التجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو، مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز، وأسدى الوزير تعليمات باستكمال أشغال إنارة الواجهة الخارجية وأضواء كل المدرجات وملعب التدريبات وهذا قبل نهاية الشهر وألح على مضاعفة الجهود قبل إجراء المباراة التجريبية شهر ماي القادم.