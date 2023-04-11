توصيات وزارة الصحة بخصوص عمليات الختان

ذكرت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المستشفيات بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال بهدف ضمان سلامتهم، وذلك موازاة مع إقبال العائلات على ختان أبنائها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضح البيان أن "الكثير من العائلات الجزائرية تفضل ختان أبنائها في شهر رمضان، خاصة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث تكثر مثل هذه العمليات على مستوى المؤسسات العمومية والعيادات الخاصة".

وفي هذا الصدد، حرصت الوزارة على التذكير بأن "التنظيم المعمول به يوجب بعض الإجراءات والمتمثلة في إجراء عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية، ويقوم بها طبيب مختص في الجراحة وكذا القيام بتحاليل طبية للأطفال المعنيين قبل إجراء عملية الختان".

وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن "التقيد بالتنظيم المعمول به من شأنه ضمان سلامة أطفالنا".