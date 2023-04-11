أول فوز لمولودية الجزائر تحت قيادة بوميل

ارتقت مولودية الجزائر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد عودتها بفوز ثمين، اليوم الثلاثاء، من تنقلها إلى مدينة مقرة لمواجهة النجم المحلي.

وسجل هدف المقابلة الوحيد المدافع أيوب غزالة في الدقيقة 52 من المواجهة التي تندرج في إطار تسوية الرزنامة واحتضنها ملعب الإخوة بوشليق بمقرة.

ويعتبر هذا الفوز الأول للنادي العاصمي تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس بوميل بعد تعادلين سلبيين ضد كل من أولمبي الشلف وشباب قسنطينة.

وبات زملاء فتح الله طاهر يتقاسمون المركز الثالث رفقة وفاق سطيف برصيد 35 نقطة خلف المتصدر شباب بلوزداد (44 نقطة) والوصيف شباب قسنطينة (37 نقطة).

في المقابل لا تخدم هذه النتيجة صاحب الأرض الذي تجمد رصيده عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.