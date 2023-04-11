البويرة: حجز قنطار من الدجاج فاسد

كشف بيان لأمن ولاية البويرة أنه قامت عناصر شرطة العمران و حماية البيئة التابعة لأمن دائرة الأخضرية بـ45 كلم غرب مقر ولاية البويرة، بحجز كمية معتبرة من الدجاج قدرت بـ 104كلغ و04 كلغ من الأحشاء، كانت على متن شاحنة تبريد، بعد مراقبة المركبة والسلع التي كانت على متنها من طرف ذات العناصر.

وأضيف في ذات البيان أنه تبيّن انعدام شروط النظافة والصحة العمومية وكذا انعدام التوضيب والوسم، وعملا بالإجراءات المعمول بها في مثل هاته الحالات تم التنسيق مع الطبيب البيطري التابع لمصالح بلدية الأخضرية من أجل المعاينة والتأكد من صلاحية المادة المحجوزة، أين أكد هذا الأخير بأن البضاعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني للنفايات ببلدية الأخضرية.