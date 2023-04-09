تونس: مواجهات عنيفة بين الشرطة ومهاجرين أفارقة

اندلعت صباح اليوم مواجهات عنيفة بين المهاجرين الأفارقة وقوات الشرطة قرب مقر المفوضية الأممية للاجئين في منطقة البحيرة في ضواحي العاصمة التونسية، بعد محاولة قوات الأمن السيطرة وتفكيك مخيم عشوائي أقامة المهاجرون للاعتصام فيه قبالة المقر الأممي منذ أشهر.

وقام المهاجرون الغاضبون برشق المقر الأممي بالحجارة منذ الليلة الماضية، واستخدام العنف والاعتداء بالأسلحة البيضاء على عدد من المارة صباح اليوم، نقل بعضهم إلى المستشفيات للعلاج ، كما قاموا بتحطيم عدد من السيارات وتهشيم الزجاج، والدخول في مناوشات مع الوحدات الأمنية، ما اضطر قوات الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وملاحقتهم.

وتم خلال هذه الأحداث إيقاف أكثر من عشرة مهاجرين من جنسيات دول الساحل والصحراء في إفريقيا، والتفكيك النهائي المخيم العشوائي الذي كان يعيق الطريق العام وعمل المؤسسة الأممية والمؤسسات القريبة منه، والتي سبق لها أن قدمت شكاوى إلى السلطات بشأنه.

ويعتصم منذ أشهر عددا من الشبان من جنسيات دول جنوب الصحراء الإفريقية أمام مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، للمطالبة بترحيلهم إلى دول أخرى، ورفضوا قرار إدماجهم في تونس أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.