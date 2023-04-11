دراسات لتصدير الطاقة الكهربائية عن طريق البحر نحو أوروبا

صرح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الثلاثاء بولاية البيض أن التحضيرات والدراسات جارية لتصدير الطاقة الكهربائية عن طريق البحر نحو أوروبا.

وكشف الوزير في تصريح لوسائل الإعلام لدى إشرافه بالمنطقة الفلاحية "ضاية البقرة" ببلدية بريزينة على تدشين المحطة المتنقلة لإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز 20 ميغاوات أن "الجزائر أصبحت قطبا كبيرا في إنتاج الطاقة الكهربائية بـ25 ألف ميغاوات مما جعلها من الدول الرائدة في حوض المتوسط في إنتاج هذه المادة الحيوية".

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه "تجري حاليا التحضيرات والدراسات وبعض الإجراءات مع شركاء الجزائر الأوروبيين لإنجاح هذه العملية".

وسيتم إنتاج هذه الطاقة الكهربائية الموجهة للتصدير نحو أوروبا عن طريق الغاز الطبيعي وأيضا عن طريق المحطات المستقبلية للطاقة الشمسية التي سوف تلعب دورا هاما في تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا.

في سياق آخر وفيما يتعلق بمشروع أنبوب الغاز القادم من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر وصول إلى أوروبا أكد عرقاب أن "هذا الخط في مرحلة متقدمة جدا من ناحية الدراسات ولم يتبق من إنجاز هذا الخط سوى 1800 كلم من أصل 4 آلاف كلم موزعة على الدول الثلاثة"، مشيرا إلى أن إنشاء هذا الأنبوب الهام سيكون لبنة كبيرة للتعاون ما بين الدول الإفريقية في مجال الطاقة.