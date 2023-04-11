حيداوي : شباب اليوم أصبح لهم صوت مسموع

حل رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي بولاية غليزان، مساء الثلاثاء، وكان في استقباله والي الولاية لكحل عياط عبد السلام والي الولاية، ورئيس المجلس الولائي بغدادي عبد القادر.

وأكد حيداوي خلال الزيارة على أن الشباب اليوم قادر على تحمل المسؤولية بعد أن أصبح له صوت مسموع ويمكن له المساهمة بفاعلية في طرح حلول ناجعة تسهم في مسار بناء الجزائر الجديدة ،وتقف سدا منيعا أمام أي تهديد يترصد بها.

وأشار في سياق حديثه إلى أن الشباب لم يعد مهمشا وأصبح له دور فعال في صنع القرار، ويستشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل المشاركة في بناء الجزائر الجديدة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة مخرجات اللقاءات التي عقدها أعضاء المجلس في مختلف البلـديات و مع والي الولاية بما يسهم في إشراك الشباب في الحياة العامة وتـفاعل أعضـاء المجلس مع الانشغـالات الشبابية، وتقييمها وبحث آليات تقديم حلول عملية لها على المسـتوى المحلي.