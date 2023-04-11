الجلفة: البحث عن الدركي المفقود مستمر

لا تزال عملية البحث عن الشاب الدركي "أكرم رميثة" المفقود منذ أزيد من 15يوما متواصلة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الدركي المفقود قبل اختفائه كان في عطلة ببيت والدته بمدينة مسعد بولاية الجلفة ، ثم قام بزيارة والده ببلدية دلدول بنفس الولاية ، ليتوجه الى مكان عمله بالمنطقة الحدودية الدبداب ، اين كانت له آخر محطة بحاسي مسعود .

وكشفت مصادرنا أنه تم العثور على هاتفه بمدينة تڨرت، لتبقى تفاصيل وظروف اختفائه غامضة لحد كتابة هذه الاسطر، الأمر الذي جعل عائلته توجه نداء للسلطات الوصية ولجميع الجزائريين من أجل مساعدتهم للعثور على ابنهم المفقود.

