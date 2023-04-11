حجز مخدرات وأسلحة بيضاء ونارية ببشار

تمكن أفراد الشرطة لفرقة مكافحة المخدِّرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار في توقيف مشتبه فيه بعد أن حجزت بحوزته كمية معتبرة من المخدِّرات، بندقية تقليدية الصنع وأسلحة بيضاء.



وأشار بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بشار أن العملية تمت بعد استغلال أفراد الشرطة لفرقة مكافحة المخدِّرات بأمن ولاية بشـار، لمعلومات مفادها قيام مشتبه فيه بتخزين وترويج المخدِّرات، مستغلا في ذلك مسكنه الخاص، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، والتي مكنت من توقيف المشتبه فيه محل القضية، وتفتيش مسكنه الخاص بموجب إذن عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار.

العملية مكنت من ضبط وحجز عديد المواد المحظورة، تمثَّلت في: كمية إجمالية قدِّرت بـ:2370 قرصا من أنواع مختلفة، و مكنت أيضا من حجز كمية 200 غرام من مادة الكيف المعالج، وشريط بلاستيكي لتهيئة قطع المخدِّرات.

المشتبه به موجود حاليا رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بشار.