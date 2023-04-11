اتصالات الجزائر تطلق منصة للدعم المدرسي

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، الثلاثاء، عن إطلاق باقة الاشتراكات الجديدة في منصة “معلّم” للدعم المدرسي، لتلاميذ التعليم المتوسط والثانوي.

وجاء في بيان لذات المؤسسة "تضع اتصالات الجزائر تحت تصرفكم منصة الدعم المدرسي " مُعلِم " التي تعتمد على مبدأ التعلم من الأخطاء، وهي عبارة عن خدمة تسمح لكم بالاستفادة من دروس وتمارين وفيديوهات عبر الأنترنت في مختلف المواد للطورين : المتوسط والثانوي، وفقا لبرنامج التربوية الوطنية"

ووفقا للبيان يمكن الاشتراك في خدمة “معلّم” بالتقرب من الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر ، وتأتي الباقات المتاحة بالصيغ التالية :

باقة MPS : رياضيات، علوم، فيزياء : 3500 دج

باقة AFA : عربية، فرنسية، إنجليزية : 2500 دج