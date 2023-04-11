تعرض طفل لهجوم كلب بتيارت .. تفاصيل جديدة

أثار فيديو نشرعلى منصات التواصل الاجتماعي يوضح فيه والد طفل مصاب بالتريزومي تعرض لهجوم شرس من طرف كلب من نوع "بيتبول"، بثه من داخل مصلحة استعجالات مستشفى يوسف دمارجي بتيارت، ردود أفعال كبيرة، خاصة و أن الطفل ظهر في الفيديو ينزف دما من وجهه و رأسه، و اشتكى والده مما وصفه بسوء معاملة من قبل طبيبة.

وتفاعل رواد شبكة التواصل الاجتماعي بقوة مع الفيديو المنشور، مبدين تضامنهم مع الطفل ووالده، فيما دافع ممثل نقابة عمال المستشفى عن زملائه بعد أن "تمادى البعض في تعليقاتهم بالتجريح في حق عمال المستشفى والقطاع"، و تفاعل النائبين بالبرلمان لخضر شهبة و أحمد عادل شاكور بصورة إيجابية مع الحادثة وتنقلا إلى الاستعجالات رفقة مدير الصحة الولائي و مدير مستشفى يوسف دمارجي أين التقوا جميعهم بوالد الطفل، مبديان تضامنهما مع والد الطفل "الذي عبر عن رأيه عقب نقل فلذة كبده في حالة يرثى لها"، من العيادة المتعددة الخدمات إلى مستشفى عاصمة الولاية.

أما مدير الصحة فقد أوضح أن طلب نقل الطفل إلى مستشفى قصر الشلالة راجع لكون المناوبة في جراحة الأطفال كانت متوفرة بهذا المرفق، قبل أن تتم استشارة طبيبة جراحة بمستشفى يوسف دمارجي و طبيب بالعيادة المتخصصة في طب العيون و الأنف والحنجرة للتكفل بالطفل و طفلة أخرى بمستشفى دمارجي، وهو الآن في تحسن.

وقال النائب شهبة في فيديو بثه خلال تنقله إلى مصلحة مستشفى عاصمة الولاية أن مدير الصحة سيلتقي بالطاقم الطبي الذي استقبل الطفل للاستماع لأقواله في ما تحدث عنه والد الطفل لاتخاذ الإجراءات الإدارية إذا ثبت ذلك.

فيما شكر والد الطفل المصاب الطاقم الطبي الذي استقبل ولده بالعيادة متعددة الخدمات ببلدية ملاكو وكذا الطاقم العامل بالعيادة المتخصصة في طب العيون و جراحة الأنف و الحنجرة بعاصمة الولاية على حسن التعامل مع الحالة.

ودعا البرلماني رؤساء البلديات للتحرك لوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تهدد صحة وحياة المواطنين، كما دعا ملاك الكلاب إلى تلقيحها والاحتفاظ بها في بيوتهم، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الكلب الذي هاجم على الطفل ملقح في انتظار تأكد المصالح المعنية من ذلك.