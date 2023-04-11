وفاة شخصين في حادث مرور بتبسة

توفي شخصان وأصيب اثنان بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة البارحة على مستوى الطريق الوطني 10 في محوره العابر لتراب بلدية الحويجبات في ولاية تبسة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن وحداتها تدخلت في الساعة الحادية عشرة ليلا وخمس دقائق (23:05)، إثر حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 10 بالقرب من المركز الحدودي بوشبكة، ببلدية الحويجبات.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث وفاة شخصين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، تم إسعافهما ونقلهما للمستشفى المحلي، ونقل المتوفيين لمصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.