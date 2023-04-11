أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه السوق بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي من المحتمل أن تؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعات أسعار النفط الخام بنسبة 3 بالمائة تقريبًا في عام 2023 بعد التحركات التي أعلنتها دول أوبك+ لخفض الإنتاج، لكنها خفضت تقديرات الطلب على الخام، في ظل المخاوف من ركود عالمي.

وبحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جوان بنسبة 0.11 بالمائة، مسجلةً 85.70 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ماي بنسبة 0.04 بالمائة، مسجلةً 81.56 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 2 بالمائة، بعد جلسة متقلبة، لتسجّل أعلى مستوى منذ شهر جانفي الماضي.