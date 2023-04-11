ناصري يصفي حساباته مع ديشان

هاجم الدولي الفرنسي الأسبق، سمير ناصري والذي ينحدر من أصول جزائرية مدرب منتخب الديكة ديديه ديشان، الذي حطم مشوار نجم أولمبيك مرسيليا سابقا، تصريحات ناصري جاءت في برنامج " Zack en Roue libre".

وقال ناصري:" عندما تولى ديشان مسؤولية المنتخب في عام 2012، تم إيقافي عن اللعب لثلاث مباريات (بسبب إهانة صحفي في اليورو)، لقد تكلمت معه خلال بطولة اليورو ولكن عندما لم أعد موقوفًا، لم يتم اختياري".

وأضاف: " أنا لاعب أساسي في مانشستر سيتي، و كانت لدي بداية رائعة للموسم، وأقل ما يمكنك فعله هو أن تتصل بي وتخبرني: "أنا لا أختارك لمثل هذا وكذا سبب "، أنا لا ألعب في أورليانز أو كويفيلي، أنا ألعب في مانشستر سيتي، أنا لاعب أساسي، ألعب من أجل اللقب، اعطيني رأس الخيط" ، ولا تسلك الطريقة السهلة يقول: "لدينا نفس الوكيل (جان بيير بيرنيز) ، وسأرسل له الرسالة من خلال الوكيل".

خاصة وأنني تحدثت معك خلال بطولة اليورو وأخبرتني أنني سأكون ضمن الحسابات" .

و واصل ناصري تصفية حساباته مع مدربه في عام 2013 ، اتصل بي لحضور جولة أوروغواي والبرازيل لكنني كنت في إجازة في لوس أنجلوس، اتصل بي لكن قلت لنفسي: لن يفسد عطلتي قلت لا ، إنني مصاب ، وبأنني مصابة بالتهاب الأوتار قال لي أن أحاول القيام بجلسة وأنه سوف يتصل بي بعد ساعة ونصف" .

وأردف ناصري الذي اعتزل لعب كرة القدم وتحول إلى عالم التحليل: " ذهبت بجانب المسبح وأخذت حمامًا شمسيًا وعاد اتصل بي، أخبرته أن ركبتي كانت سيئة للغاية ولم أذهب ".

بعدها عاد ناصري إلى صفوف البلوز خلال فترة مباريات السّد خلال أوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث كانت المباراة الفاصلة لكأس العالم الشهيرة ضد أوكرانيا وهو آخر ظهور له مع المنتخب: "من تلك المباراة ، انتهى كل شيء وكانت هناك بعض الروايات، لم أكن جيدًا على الإطلاق في أوكرانيا، البعض قال إن اللاعبين اشتكوا من سلوكي هناك، لا أعرف ما هو سلوكي، عندما خسرت مباراة ، لم تكن هذه نهاية العالم بالنسبة لي ".

وأوضح ناصري أن هدفه كان لعب كاس العالم في البرازيل وقال في هذا الشأن : " كان هدفي هو أن ألعب كأس العالم في البرازيل ، لقد قدمت بموسم مذهل ، وقلت لنفسي إنني سأذهب إلى البرازيل وأنني سأحتضن كأس العالم، كنت حينها بطلا لقد سجلت في النهائي (كأس الرابطة) ، و قلت في نفسي سوف يأخذني ديشان إنها كأس العالم ، أردت حقا أن ألعبها ... عندما رأيت اللاعبين الذين ذهبوا عوضا عني، قلت لنفسي: إنه لا يهتم بي حقًا ".

وختم ناصري: " منذ نهاية حياته المهنية، سمير نصري لم يحاول قط المصالحة مع ديدييه ديشان وكشف : "التقيت به في دبي ، منذ وقت ليس ببعيد ، في المطعم. نظر إلي، ثم حول النظرة مررت أمام طاولته لكنني لم أكن لأقول له: مرحباً، لم تستدعيني لمدة عامين، كان لدي نوعا الكراهية لأنه لم يكن هناك ما يبرر عدم المشاركة في المونديال بعد ذلك ، انتهى الأمر لا أتمنى له أي ضرر ، لقد اتخذ الخيارات، غدًا إذا كنت أريد أن أصبح مدربًا فقد يحدث هذا الشيء لي أتمنى له كل سعادة لا يهمني، فقط ، هو ليس صديقي لن أقول له مرحباً لأنني لا أحبه كشخص ".