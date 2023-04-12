حجز 12 قنطارا من اللحوم بالعاصمة

تمكنت المصالح العملياتية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش بالعاصمة رفقة مفتشية التجارة وقمع الغش لمقاطعة الحراش، من مداهمة محلات لبيع اللحوم يقوم أصحابها بتخزين أحشاء ولواحق حيوانية دون مراعاة أدنى الشروط الصحية للنظافة.

وحسب بيان الأمن الوطني، فإنه تم العثور بداخل 05 محلات منها على كميات معتبرة من اللحوم الحمراء، أحشاء ولواحق حيوانية حيث وبعد معاينتها وفحصها من قبل أعوان مكتب الصحة والنظافة لبلدية الحراش، تبين أنها مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. وتم خلال هذه الخرجة رفع عدة مخالفات وتجاوزات تتعلق بانعدام أدنى شروط النظافة، والحفظ.

وأضاف ذات المصدر، أن العملية أفضت إلى ضبط ما يفوق 12 قنطارا من اللحوم المختلفة منها 60 رأس بقر بسبب الانعدام الكلي لشروط الصحة والنظافة و شروط الحفظ تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. كما تم توقيف 03 أشخاص في حالة تلبس مع حجز اللحوم ورؤوس الأبقار والأحشاء عن قضية تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر.