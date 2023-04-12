معلول يثني على شباب بلوزداد ومتخوف من لقاء شبيبة القبائل

أثنى مدرب الترجي التونسي، نبيل معلول على فريق شباب بلوزداد الذي رافقه إلى الدور الربع نهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونقل موقع " نسمة سبور"، تصريحات معلول عقب المباراة الأخيرة لفريق باب السويقة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري في الدوري المحلي.

وتوقع المتحدث ذاته أن يذهب شباب بلوزداد بعيدا في المسابقة القارية، بالنظر إلى ما يقدمه لاعبوه من مستوى فني متميز خلال المنافسة.

قائلا: " سترون وستتفاجؤون بما سيحققه هذا الفريق".

كما لم يخف معلول الذي سبق وأشرف على تدريب المنتخب التونسي، من المباراة المقبلة أمام شبيبة القبائل باعتبار موعدها مباشرة مع شهر رمضان محذرا من سيناريو الموسم الماضي أمام وفاق سطيف مؤكدا أن الترجي سيسعى إلى أمر ترشحه في مباراة الذهاب.