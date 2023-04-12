إحباط محاولات إدخال كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أفريل 2023 الجاري، من توقيف (21) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (04) قناطير و(62) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (101107) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (216) شخصا وضبطت (18) مركبة و(102) مولدا كهربائيا و(36) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (28) شخصا آخر وضبط بندقيتي (02) صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(37) طن وكذا (13.6) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (16514) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وتمنراست وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (159) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (456) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.