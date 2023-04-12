توقيف ممرض "مزيف" روج لبيع حقن الإجهاض

نجحت مؤخرا فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية سيدي بلعباس في إلقاء القبض على شخص في العقد الثالث من العمر استغل مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "فايسبوك" في التحريض على الإجهاض وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر، "وذلك بعد أن عمل بانتظام على الترويج لبيع الحبوب والحقن المسببة للإجهاض" عبر صفحة "فايسبوكية" والعديد من الحسابات الخاصة به.

وقد ضبطت لدى المتهم مناشير يروج من خلالها لعمليات الإجهاض ولنشاط بيع الحبوب والحقن المؤدية لهذا الأخير، وهو الذي كان يوهم متابعيه بحيازته على المؤهلات التي تسمح له بضمان المتابعة الطبية لكل من ترغب في إسقاط الجنين نظير مبالغ مالية معتبرة، بعد أن أكدت التحقيقات انتحال المعني لصفة ممرض.

وكانت حبوب وحقن الإجهاض المروج لها تعرض للبيع من قبل الشخص الموقوف نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين 3 إلى 5 ملايين سنتيم للوحدة، مع الإشارة إلى السرعة التي ميزت تنفيذ عملية توقيف المشتبه فيه قياسا بتوافر كل المعطيات التي تدينه عملا بالتقنيات الحديثة المستعملة من قبل فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية في تحديد هوية المجرمين. تجدر الإشارة في الأخير إلى تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.