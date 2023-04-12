مفاجأة لصاحب سيارة احترقت بتيارت

لم يمض سوى أسبوع عن حادثة تعرض سيارة مواطن بحي واد الطلبة بتيارت لحريق أتى على كامل المركبة، حتى جمع مواطنون مبلغا من المال في حملة تضامنية أطلقها أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اشترى به سيارة من نوع "رونو لوقان" من نفس نوع السيارة المحترقة، وفي حالة جيدة مقارنة بها، وأقام "أحمد" مأدبة سحور عقب إحضار السيارة الجديدة، على شرف الجيران الذين وقفوا معه في هذه المحنة، حضرها رجال دين معروفين محليا يتقدمهم إمام مسجد واد الطلبة، شكروا المحسنين الذين أعادوا الفرحة لـ"سي أحمد" في هذه الأيام المباركة.

وأظهرت الهبة التضامنية طيبة سكان هذا الحي الشعبي الواقع بالضاحية الغربية لمدينة تيارت، ووطدت العلاقات بين السكان، وتمنى البعض أن تشمل هذه الوقفات الإنسانية العائلات المحتاجة لكسوة العيد للأطفال التي أطلقها نفس الشاب وعمليات إنسانية أخرى.