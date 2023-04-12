أمن سبدو يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن دائرة سبدو الولاية المنتدبة من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

جاءت القضية بناءا على معلومات مفادها قيام شخص ببيع وترويج المخدرات بطريقة غير مشروعة على مستوى مدينة سبدو. وأثبت العمل الميداني و بناء على معلومات لعناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن توقيف المشتبه فيه بالغ من العمر 43 سنة مع حجز بمسكنه على كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ120 غرام، بالإضافة إلى 10 أقراص مهلوسة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه قدم بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.