البيض: حجز مخدرات ومؤثرات عقلية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض في عمليتين منفصلتين، من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين تقومان بنقل وتخزين والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم، وهذا على إثر تحريات ميدانية لعناصر فرقة البحث والتدخل مفادها وجود أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و45 سنة

بصدد عقد صفقة بيع كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن شبكتين إجراميتين، عليه تم إعداد خطة عمل محكمة أين تم توقيفهم وحجز 3 كلغ و478 غرام من الكيف المعالج و583 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع ومبلغ مالي من عائدات الترويج مقدر بـ426 مليون سنتيم ومركبتان تستعملان في النشاط الإجرامي.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه عناصر الشبكتين أمام النيابة المختصة، أين صدر ضدهم أمر بالإيداع في المؤسسة العقابية. ط عبدالكريم