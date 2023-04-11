سوريا تعلن إعادة فتح سفارتها بتونس

قررت دمشق اليوم إعادة فتح سفارتها في تونس، واعتماد السفير التونسي محمد المهذبي سفيرا لدى سوريا في الوقت نفسه.

أعلنت سورية وتونس في بيان مشترك اليوم أنه تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق قررت سورية إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها.

وأفاد البيان أنه " تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة".

وأضاف البيان،" حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين".

وكان الرئيس قيس سعيد قد أمر وزير الخارجية نبيل عمار بدء إجراءات تعيين سفير جديد لتونس في دمشق.