حالة طوارئ في إيطاليا !

دعا وزراء إيطاليون إلى بدء حالة طوارئ لمدة ستة أشهر استجابة لارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال إفريقيا.

ويعني القرار تخصيص 5 ملايين يورو لهذا الغرض، ويتزامن هذا مع وصول 3000 مهاجر في ثلاثة أيام.

وهبط عدد من القوارب في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وأنقذ خفر السواحل حوالي 2000 شخص منذ يوم الجمعة حتى الآن.

وسجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من وفيات المهاجرين بعد عام 2017.

وقالت هيئة الهجرة التابعة لها إنها سجلت 441 حالة وفاة في وسط البحر المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. ونبهت إلى أن التأخيرات في عمليات الإنقاذ التي تقودها الدولة أدت إلى وفاة 127 شخصا على الأقل، وفي حادث مميت آخر لم تتوفر الاستجابة المطلوبة.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وفقد أكثر من 20 آخرين عندما غرق قاربان للمهاجرين قبالة تونس يوم السبت. وقالت منظمة الإغاثة الألمانية "ريز كيو شيب" إنها أنقذت 22 شخصا من المياه ونقلتهم إلى لامبيدوزا.

وأصبحت تونس أكبر نقطة انطلاق لقوارب المهاجرين في الأشهر الأخيرة، وكانت كارثة السبت هي الأحدث في سلسلة من الحوادث قبالة الساحل.

وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بشكل حاد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من جهود الحكومة الائتلافية اليمينية في إيطاليا لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية.