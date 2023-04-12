تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من إحباط محاولة تهريب 34 محرك سيارات مستعمل، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، حسبما ورد اليوم الأربعاء في بيان صادر عن ذات السلك الأمني.

وأوضح البيان أنه تم تجسيد هذه العملية إثر الاستغلال الأمثل لمعلومات عن محاولة تهريب شحنة من المحركات المستعملة عبر إقليم الاختصاص، ليتم وضع خطة أمنية محكمة ونشر تشكيل أمني ثابت ومتحرك عبر مختلف المسالك المحتمل المرور منها، وترصد جميع التحركات المشبوهة عبرها.

وقد مكنت العملية وفقا لذات الوثيقة من توقيف ثلاث مركبات نفعية على متنها 34 محركا لمختلف أنواع المركبات، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، علما أن قيمة المحجوزات بلغت 30 مليون دج.

وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، فيما ستسلم المحجوزات إلى مصالح الجمارك، مثلما تمت الإشارة إليه.