حكم ثقيل في حق مضارب بمادة البصل

أدانت محكمة برج منايل شرق بومرداس متهم بالمضاربة غير الشرعية وتخزين ما يزيد عن 284 قنطار من البصل الأحمر من دون سجل تجاري، بعقوبة سبع سنوات سجنا نافذة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مجلس قضاء بومرداس.

وجاء في بيان لمجلس قضاء بومرداس أن محكمة برج منايل عالجت طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات قضية مضاربة غير شرعية في مادة البصل حيث تم إدانة المتهم بسبع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية تقدر بمليونين دج وإيداعه الحبس الاحتياطي. وأضاف المصدر أنه تم إدانة المتهم (41 سنة) بعد حجز كمية تزيد عن 284 قنطار من مادة البصل الأحمر مخزنة في مستودع تبريد و كانت موجهة للمضاربة دون سجل تجاري و غير مصرح بها.

وتعود وقائع القضية، حسب تصريح سابق لرئيسة خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، النقيب مريم مديني لوكالة الأنباء الجزائرية إلى معلومات وردت لمصالح الدرك الوطني مفادها وجود غرفة تبريد بحي" المخاطرية" بضواحي بلدية برج منايل مخزن بها كمية معتبرة من مادة البصل موجهة للمضاربة غير المشروعة.

وأضاف المصدر أنه تم على إثر ذلك تفتيش غرفة التبريد حيث عثر بداخلها على 284.20 قنطار من مادة البصل الأحمر بقيمة مالية تتجاوز سبعة ملايين دج تم حجزها مع توقيف المشتبه فيه.

وتم متابعة المتهم بتهم "جنحة المضاربة غير المشروعة" و"تخزين وإخفاء سلع به دف إحداث ندرة في السوق"، استنادا للمصدر.