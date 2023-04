Accidents de la route : Un bilan lourd durant ramadan

Cent quatre (104) personnes ont trouvé la mort et plus de 400 autres ont été blessées dans 316 accidents de la circulation survenus durant le mois de ramadan en cours a révélé le commandant Samir Bouchit, chargé d’information et de coordination routière au commandement de la gendarmerie nationale.

Invité sur les ondes de la radio nationale Bouchit a affirmé que le nombre d’accidents de la route et des victimes a augmenté par rapport à la même période de l’année passée, indiquant qu’il y a eu 87 accidents et 18 morts de plus par rapport à la même période de l’année dernière.

Bouchit a affirmé que 5 personnes sont mortes par moyenne dans les jours de semaines dans des accidents de la route alors que ce bilan augmente jusqu’à 13 victimes durant les week-ends.