تطورات جديدة في قضية اللاعب حمزة موالي

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة فيما يخص قضية لاعب الفريق حمزة موالي.

وكتب حاج رجم على حسابه الرسمي في "تويتر": "الحمد لله، تلقى اللاعب حمزة موالي ردا إيجابيا من طرف أخصائيي مركز أسبيتار في قطر، على رأسهم البروفيسور الألماني بييليس مستشار الأمراض القلبية لمانشستر يونايتد وطبيب اللاعب الدانماركي إريكسن، وستدعم إدارة المولودية ملف اللاعب في الرابطة بتقرير أسبيتار لتأهيله في النادي".

ولم يستطع النادي العاصمي تأهيل خريج أكاديمية بارادو منذ انضمامه خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادما من نادي لافال الفرنسي، حيث رفضت الرابطة المحترفة تأهيل اللاعب بعدما أظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها معاناته من مشاكل على مستوى القلب.

وتعاني مولودية الجزائر في منصب الظهير الأيسر بعدما لم يقنع هواري فرحاني في مرحلة الذهاب، في حين اضطر المدرب الجديد باتريس بوميل إلى توظيف رضا حلايمية في ذلك المنصب رغم أنه ظهير أيمن.