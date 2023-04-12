النعامة: قافلة تضامنية لقاطني المناطق النائية

نظمت صباح اليوم مديرية النشاط الاجتماعي بالنعامة قافلة تضامنية لفائدة قاطني المناطق النائية محملة بـ850 طردا من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. وقد أشرفت السلطات الولائية على حفل انطلاق هذه العملية التي تزامنت وشهر الصيام.

وبالمناسبة أكد مدير النشاط الاجتماعي "شامخة محمد" أن هذه المبادرة تعد الثانية منذ حلول شهر رمضان حيث تم توزيع أكثر من ألف طرد محمل بالمواد الغذائية على أن تكون متبوعة هذه الأيام بتوزيع كسوة العيد على الأطفال اليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة. علما وأن عدد العائلات المعوزة التي استفادت من منحة التضامن المقدرة بمليون سنتيم قد تجاوز21 ألف مستفيد.

ويبقى العمل التضامني مع الفئات المعوزة متواصلا إلى ما بعد شهر رمضان طبقا لتعليمات الوزارة الوصية والسلطات الولائية. ق:خريص