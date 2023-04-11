4 ماركات عالمية تبدأ الإنتاج بالجزائر هذا الشهر

أكد المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية لترقية الصادرات "ألجكس" بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، أن الجزائر ستكون منصة لتصدير الماركات العالمية المنتجة محليا نحو الأسواق الخارجية.

وأشار المسؤول خلال تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، أن عدة ماركات عالمية تسعى إلى الإنتاج داخل الوطن مشيرا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع هذه العلامات هو نتيجة سياسة تبنتها الدولة الجزائرية خلال السنوات الثلاث الماضية لاسيما في مجال تأطير التجارة الخارجية.

وأوضح ذات المسؤول أن السنة الماضية شهدت تنظيم عدة لقاءات مع المتعاميين الناشطين في هذا المجال على مستوى وكالة "ألجكس" وكذلك على مستوى مقر وزارة التجارة للتفكير معا كإدارة وكسلطات عمومية من أجل الإنتاج داخل الوطن لاسيما مع دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ.

وكشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات عن 4 شركات ستدخل حيز الإنتاج ابتداء من الشهر الحالي و16 شركة أخرى في مفاوضات جد متقدمة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الاستثمار سوف يعرف تنافسية كبيرة للمنتجين المحليين بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات على المستوى الدولي لاسيما من جانب التسويق، التصميم والتصدير.

وأضاف أن شركة "ديكاتلون decathlon" دخلت مجال الإنتاج حيث تملك 18 منتوجا يسوق تحت علامة "صنع في الجزائر" وسوف يتم توسيع تشكيلة المواد المنتجة محليا إلى أكثر من 80 منتوجا قبل نهاية السنة إضافة إلى منتوجات أخرى من ملابس رجالية ونسائية وملابس أطفال وأحذية وحقائب بمختلف الأنواع والألوان.

كما أضاف أنه قبل نهاية السنة ستكون إحدى الشركات منصة لتصدير منتجاتها نحو دول وعواصم أوروبية وعدة محلات لماركات عالمية تسعى لاستقبال منتوج صنع في الجزائر قبل نهاية سنة 2023.

وبالنسبة لشركة تايال للأنسجة فأكد عبد اللطيف هواري أنها قادرة على تلبية حاجيات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال والتوجه نحو التصدير داعيا إلى توسيع استثمارات شركة تايال في مختلف الولايات حتى يكون هناك إنتاج بكميات كبيرة يلبي حاجيات السوق الوطنية بالدرجة الأولى والتوجه فيما بعد نحو التصدير لتحقيق مبالغ محترمة بالعملة الصعبة.