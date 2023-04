Bouira : Quatre blessés dans un accident de la route

Quatre personnes ont été blessées ce mercredi dans un accident de la circulation entre un petit bus de transport de voyageurs et un camion.

Le chargé de l’Information et de la communication à la direction de la protection civile de la wilaya de Bouira a indiqué que les services de la protection civile sont intervenus suite à un accident ente un camion et un bus de 15 places au niveau de la route nationale n°29 dans la région de Bouremdjane, dans la commune de Bouderbala à l’ouest de la wilaya de Bouira.

La même source a affirmé que les blessés ont été transférés vers l’hôpital de Lakhdaria.