غليزان: توقيف شخص بحوزته 900 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص مشتبه فيه مع حجز 900 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى قارورة محلول ذات أساس مخدر،

وهذا بعد استغلال معلومات تفيد بوجود شخص بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية قصد ترويجها بمدينة غليزان، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة ووضع نقطة مراقبة بالمدخل الشرقي للمدينة، أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه السالف الذكر على متن مركبة من نوع رونو 19 وبعد إخضاعه للمراقبة الأمنية ضبط بحوزته على 120كبسولة من المؤثرات العقلية كان يخبأها بإحكام بداخل ملابسه.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه العائلي أين تم العثور على 780 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وقارورة محلول ذات أساس مخدر. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.