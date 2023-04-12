شاحنة تتسبب في كارثة بوهران

أدى حادث انحراف شاحنة واصطدامها بأربع سيارات أخرى، اليوم الأربعاء، إلى وفاة طفل وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وجاء في بيان مصالح الحماية المدنية "في حدود الساعة 12 سا و54 دقيقة زوالا من يوم الأربعاء 12 أفريل 2023 تدخلت وحداتنا العملية وسط مدينة بوتليليس بلدية ودائرة بوتليليس من أجل حادث مرور مميت تمثل في انحراف شاحنة مع اصطدامها بأربعة سيارات (الشاحنة كانت محملة بالرمل)".

وأضاف ذات البيان "مباشرة بعد تلقينا لنداء النجدة توجهت إسعافاتنا إلى عين المكان أين تم تسجيل وللأسف الشديد وفاة طفل رحمه الله يبلغ من العمر حوالي 15 سنة متوفي في عين المكان تم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث".

وتابع البيان "كما تم تسجيل خلال نفس الحادث أربعة جرحى (02 من جنس ذكر و02 من جنس أنثى) يعانون من إصابات متفاوتة وتتراوح أعمارهم بين 25 و65 سنة قدمت لهم الإسعافات اللازمة في عين المكان ليتم تحويلهم نحو عيادة متعددة الخدمات ببوتليليس".