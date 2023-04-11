زيت الزيتون: تتويج جزائري في اليابان

تحصلت الجزائر على ميداليتين واحدة ذهبية وأخرى فضية في مسابقة زيت الزيتون لليابان الدولية لسنة 2023 (JOOP2023) التي نظمت بالعاصمة طوكيو شهر أفريل وأعلنت نتائجها أمس الثلاثاء، حسبما علم اليوم الأربعاء من صاحبي العلامتين الفائزتين.

ولقد توجت علامة زيت الزيتون "بغلية" المنتجة شرق ولاية بومرداس بالميدالية الذهبية لأجود زيوت العالم لسنة 2023 في مسابقة اليابان ضمن 21 دولة مشاركة، وتحصلت العلامة "الذهبية" المنتجة بشمال ولاية الجلفة على الميدالية الفضية في نفس المسابقة، كما أوضح صاحبا التتويج.

للإشارة، تمنح مسابقة اليابان الدولية لزيت الزيتون الجوائز وفق معايير الجودة بغرض تحفيز المنتجين وتطوير هذا الإنتاج وتنظمها الغرفة التجارية الايطالية باليابان. وتتشكل لجنة التحكيم من ستة متذوقين من اليونان وإيطاليا واسبانيا واليابان وتونس وتركيا.

وتخضع عينات زيت الزيتون المشاركة في المسابقة، التي تنظم كل سنة، لتحليلات فيزيائية وكيميائية وميكرو-بيولوجية قبل بداية عرضها أمام الخبراء، بقصد النظر في معايير جودتها بشكل خاص.