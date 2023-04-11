رسالة من الرئيس تبون لنظيره البرازيلي

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في اليوم الثالث من زيارته إلى البرازيل للمشاركة في معرض (LAAD-2023) من قبل وزير دفاع جمهورية البرازيل الاتحادية جوزيه موسيو مونتيرو.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد سلم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لوزير الدفاع البرازيلي رسالة خطية من قبل عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني موجهة لنظيره لولا داسليفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، مبلغا إياه تحياته الشخصية ولكافة الشعب البرازيلي.

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا للديناميكية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات وبالأخص في مجال التعاون العسكري.

كما أكد الفريق أول شنقريحة أن حضوره لمعرض (LAAD-2023) دليل على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان البريكس المتمثل في البرازيل من أجل إقامة تبادل صريح وبراغماتي بخصوص إرساء تعاون عسكري جزائري برازيلي واعد ومثمر لكلا البلدين.