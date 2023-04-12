غليزان: بلدية مديونة تسترجع العقارات المنهوبة

قامت بلدية مديونة في غليزان باسترجاع العقارات المنهوبة من قبل المواطنين وهذا تنفيذا لتعليمات الوالي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المتضمن إحصاء الأوعية العقارية التابعة للبلدية ولأملاك الدولة وضرورة استرجاع العقارات المستغلة بطرق غير قانونية وهذا قصد إنجاز تجهيزات عمومية.

وإزاء هذا قامت مصالح بلدية مديونة بهدم البنايات التي بنيت بطرق عشوائية داخل النسيج العمراني وهي ملك للبلدية. وبالموازاة تم استرجاع أكثر من ثلاثة هكتارات بدوار سيدي الملياني كانت مستغلة من قبل مواطن.

وحسب السيد بلعيدوني رئيس البلدية أنه تم اقتراح بناء عليها ملعب جواري لشباب المنطقة ومتوسطة لتخفيف الضغط عن متوسطة خالد بن عين السمن بسيدي أمحمد بن علي، كون تلاميذ منطقة سيدي الملياني ودواويرها التابعة لبلدية مديونة يتمدرسون بسيدي امحمد بن علي. وبالمقابل تم توسيع مدخلي البلدية و إزالة كل ما كان عائقا لخلق أرصفة للمشاة.