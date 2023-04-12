العنصرية تضرب المسلمين من جديد في الكرة الفرنسية

يتواجد مدرب باريس سان جيرمان والمدرب السابق لنادي نيس الفرنسي، كريستوف غالتيي في قلب اعصار يهز الكرة الفرنسية منذ يومين بعد تسريبات حول عنصريته ضد اللاعبين المسلمين وذوي البشرة السمراء.

سبق وأن قال المدير الرياضي لنادي نيس جوليان فورنيي منذ أسابيع أنه لو يكشف ما وقع في نادي نيس مع المدرب غالتيي فان هذا الأخير لن يدرب مجددا في فرنسا ولا في أوروبا، وهي تصريحات حيرت الجميع حينها.

ومنذ يومين كشفت وسائل إعلام فرنسية فحوى ما حدث، فحست بريد الكتروني أرسله جوليان لما كان يشغل منصب مدير رياضي نادي فرنسي للشركة المالكة للنادي "اينوس" وعاد فيه مطولا لعنصرية كريستوف غالتيي.

فجاء في البريد الالكتروني "غالتيي قال لي أن الفريق (نيس) مشكل من حثالة نصفهم يذهبون إلى المسجد كل جمعة هذا الفريق لا يعكس الصورة الحقيقية لمدينة نيس ولا يمثلي أيضا". يشار أن هذا المدرب كان مدربا ليوسف عطال وهشام بوداوي.

وبخصوص هذا الأخير، قالت يومية "نيس ماتان" أن كريستوف غالتيي هدده بعدم اشراكه في اللقاءات ان أصر على الصيام خلال شهر رمضان

التصريحات العنصرية أكدتها عدة مصادر إعلامية فرنسية، وأضافت أنها امتدت إلى مدرب الفريق الرديف لنيس والمدرب الحالي للناديـ ديديي ديغار، سنوات كان كريستوف غالتيي مدربا رئيسيا، فديغار اعتنق الاسلام، وكانت تربطه علاقة مشحونة بغالتيي بسبب اعتناقه الإسلام.

وعلى ما يبدو فإن كريستوف غالتيي، يزعجه الإسلام ويزعجه أن يدرب لاعبين مسلمين لكن لا يزعجه أن يتقاضى راتبا خياليا حاليا وهو مدرب لنادي باريس سان جيرمان المملوك لدولة قطر المسلمة.